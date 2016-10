Renato Sanches erhält "Golden Boy"

Preis für Renato Sanches

Bayerns Youngster Renato Sanches ist am Montag mit einem Award für den besten Nachwuchspieler ausgezeichnet worden. Dem 19-jährige Portugiesen wurde der "Golden Boy" verliehen.

Das gab die italienische Zeitung "Tuttosport" bekannt, die den Preis jährlich vergibt. Renato Sanches hat in diesem Jahr den internationalen Durchbruch geschafft und im Sommer mit seiner Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Frankreich gewonnen.

Zur Saison 2016/2017 war er für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern München gewechselt. Beim Rekordmeister hat er es in der laufenden Spielzeit auf sechs Einsätze gebracht, viermal davon in der Startelf. Sein Trainer Carlo Ancelotti gilt als Förderer des Portugiesen, der am liebsten auf der Zehnerposition zum Einsatz kommt.

Renato Sanches setzte sich bei der Wahl der italienischen Zeitung gegen hochkarätige Konkurrenz durch. Er verwies bei der Abstimmung den Engländer Marcus Rashford von Manchester United sowie seinen Mannschaftskollegen Kingsley Coman auf die Plätze. Der 19-Jährige tritt in die Fußstapfen unter anderem der Weltstars Lionel Messi und Luis Suárez, die als Newcomer ebenfalls mit dem "Golden Boy" ausgezeichnet wurden.