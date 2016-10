De Boer bei Inter vor dem Aus?

Inters Frank de Boer weiß nicht, ob er auch am kommenden Spieltag noch Trainer ist

Trainer Frank De Boer von Inter Mailand steht in der Kritik und muss um seinen Job bangen. Nach neun Spieltagen und nach der 1:2-Pleite im Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo am Sonntag sind die Lombarden mit elf Punkten in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht.

"De Boers Zukunft hängt an einem seidenen Faden. Sein Italienisch wird zwar besser, doch sein Trainerstuhl wackelt", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". "Ich weiß nicht, ob ich am kommenden Mittwoch im Serie-A-Spiel gegen FC Turin noch auf der Trainerbank sitzen werde, ich kann nur weiterarbeiten", sagte der Niederländer De Boer.

Laut italienischen Gazetten denkt das Management des chinesischen Eigentürmers Suning schon über einen Nachfolger nach. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählen Ex-Lazio-Trainer Stefano Pioli sowie der Ex-Coach von Swansea City, Francesco Guidolin. Auch der ehemalige Russland-Trainer Fabio Capello gilt als möglicher Kandidat.

Die Krise bei Inter ist ein schwerer Schlag für das Elektronik-Unternehmen Suning, das im Juni für einen Mehrheitsanteil von 70 Prozent am Klub 270 Millionen Euro gezahlt hatte.