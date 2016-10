Meyer: "Ziel ist das Pokalfinale"

Max Meyer und der FC Schalke 04 sind vor den wichtigen Spielen gegen Nürnberg und den BVB wieder im Aufwind

Max Meyer hat persönlich und mit dem FC Schalke 04 wieder in die Spur gefunden. Vor dem Pokalspiel gegen Nürnberg und dem Revierderby am Samstag ist das Selbstvertrauen entsprechend groß.

Der Saisonstart lief für Max Meyer eigentlich sehr gut mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Doch im Verein folgte unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl ein Stotterstart. "Ich habe dann zwar auf Schalke ein wenig draußen gesessen und man hat mir auch angesehen, dass ich unzufrieden war. Aber ich musste Gas geben, und das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, dass ich mich durchbeißen will, und das habe ich geschafft", sagte der Youngster nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Mainz am Sonntag gegenüber "DFB.de": "Deswegen bin ich glücklich, dass wir gewonnen haben und ich meinen Teil dazu beitragen konnte."

Besonders am Anlaufverhalten Meyers gegen die Defensive beim Spielaufbau des Gegners haben der Mittelfeldspieler und sein Coach gearbeitet. "Der Trainer spricht mit jedem Spieler, was man besser machen kann. So war es bei mir natürlich auch. Er hatte seine Gründe, warum ich nicht gespielt habe. Das musste ich akzeptieren, ich kann mich natürlich auch noch verbessern. Ich habe versucht, mich wieder anzubieten. Das hat gut geklappt. In letzter Zeit spricht die Leistung für mich." In der Tat konnte der Schalker seine ansteigende Formkurve mit seinem ersten Saisontreffer gegen Mainz bestätigen.

"Ziel ist das Pokalfinale"

Als nächstes warten die Aufgaben im Pokal gegen Nürnberg am Mittwochabend und das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstagabend. "Erst einmal zählt nur Nürnberg. Der Pokal ist der schnellste Weg ins internationale Geschäft. In der Liga hängen wir, was das betrifft, noch ein wenig hinterher", meinte der 21-Jährige und fügte selbstbewusst hinzu: "Unser Ziel ist das Pokalfinale, da müssen wir nicht viele Spiele gewinnen. Deshalb gilt der ganze Fokus dem Spiel am Mittwoch."

Dennoch erwartet der Nationalspieler kein einfaches Spiel: "Für Nürnberg ist es das Spiel des Jahres, darauf müssen wir vorbereitet sein. Der Trainer wird das sicher auch noch einmal ansprechen. Deshalb wird jeder im Kopf erst mal beim Pokalspiel sein." Dank zuletzt vier Siegen und einem Unentschieden in fünf Spielen werden die Königsblauen jedoch sehr selbstbewusst zu den Franken reisen.