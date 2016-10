Schmidt sagt sorry - "Vollgas" im Pokal

Roger Schmidt hat derzeit nur wenig Grund zu lachen

Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokalspiel am Dienstag beim Drittligisten Sportfreunde Lotte auf Lars Bender und Ömer Toprak verzichten. Das gab Trainer Roger Schmidt am Montag bekannt.

Außerdem erhalten der olympische Silbermedaillengewinner Julian Brand und Benjamin Henrichs eine Erholungspause. Im Kader für das Spiel bei den Münsterländern stehen dafür Roberto Hilbert und Danny da Costa.

Ebenso mit von der Partie wird Bayer-Angreifer Kevin Volland sein. Der 24-Jährige hatte sich in der Bundesliga-Partie gegen Hoffenheim bereits in der sechsten Spielminute einen Platzverweis wegen einer Notbremse eingehandelt und wird den Rheinländer damit in den kommenden zwei Bundesligaspielen fehlen. Daher Schmidts Appell in Richtung des Nationalspielers im nun anstehenden Pokalspiel "Vollgas bis zum Abwinken" zu geben.

Eine solche Einstellung wird auch dringend nötig sein, wenn die Bayer-Elf nicht, ähnlich wie im letzten Jahr, bei den Sportfreunden ausscheiden will. Trainer Schmidt erwartet "eine richtige DFB-Pokal-Atmosphäre" und fordert seine Mannschaft daher auf die sportlich schwierige Situation auszublenden und sich auf das Spiel zu fokussieren.

"Jetzt warten wir das Urteil ab"

Zum bevorstehenden DFB-Sportgerichtsurteil äußerte sich Schmidt ausweichend. "Ich habe mich bei Julian Nagelsmann entschuldigt und zum Vorfall am Samstag alles gesagt. Jetzt warten wir das Urteil ab", sagte der 49-Jährige.

Schmidt hatte am Samstag beim 0:3 gegen Hoffenheim 1899-Coach Nagelsmann als "Spinner" bezeichnet. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Schmidt eingeleitet.

Der Fußballlehrer gilt als Wiederholungstäter, nachdem er im Februar im Heimspiel gegen Borussia Dortmund einen Innenraumverweis des Unparteiischen ignoriert und anschließend für drei Spiele plus zwei auf Bewährung gesperrt worden war.