Wolf vor Gladbach: "Favoritenrolle klar"

Hannes Wolf will Konstanz beim VfB Stuttgart schaffen

Der VfB Stuttgart steht nach zehn Spieltagen mit 19 Punkten auf dem vierten Platz der 2. Bundesliga. Damit es am Ende zum direkten Wiederaufstieg reicht, fehlt dem Team allerdings noch die Konstanz. Die soll nun allerdings im DFB-Pokal gegen Gladbach her.

Die Leistungen des VfB lassen sich gut an den letzten vier Ergebnissen ablesen. Da stehen ein 1:1 gegen Bochum, ein 4:0-Kantersieg gegen Fürth, aber auch eine 0:5-Klatsche gegen Dresden und zuletzt wieder ein 2:1-Sieg gegen 1860 München zu Buche. Deswegen ist Trainer Hannes Wolf klar, was es zu tun gilt. "Es geht darum, jeden Tag weiter die Sinne zu schärfen, zu stabilisieren und an der Konstanz zu arbeiten - das geht nicht automatisch", erklärte der 35-Jährige.

Dass im DFB-Pokal nun direkt ein dicker Brocken wie Borussia Mönchengladbach wartet, ist für die Schwaben Fluch und Segen zugleich. Einerseits können sie als Underdog befreiter aufspielen, andererseits werden die Fohlen nach der blutleeren 0:2-Pleite gegen die Bayern etwas gutzumachen haben. "Gladbach spielt Champions League. Wir spielen derzeit in der 2. Liga. Von daher ist die Favoritenrolle klar", meinte Wolf und fügte an: "Wir wollen ein gutes Spiel machen, alles reinlegen und versuchen, Gladbach standzuhalten."

Zum Ablauf morgen: Aktivierung in Stuttgart, dann geht's mit der Bahn Richtung Gladbach. #VfBPK — VfB Stuttgart (@VfB) 24. Oktober 2016

Auf einen potentiellen Rückkehrer verzichtet Wolf allerdings noch. Stürmer Daniel Ginczek ist wieder ins Training eingestiegen, wird aber noch nicht mit nach Gladbach reisen. "Er hat die Belastung gut verkraftet. Daniel wird aber in Stuttgart bleiben und nicht mit nach Gladbach fahren." Generell könne man jedoch "ein System mit zwei Stürmern finden", in dem Ginczek und Simon Terodde beide spielen könnten. Das wird allerdings frühestens am kommenden Sonntag gegen Karlsruhe der Fall sein.

Das DFB-Pokalspiel in Gladbach steigt am Mittwoch um 20:45 Uhr. Gut 1.250 Gästefans werden erwartet.