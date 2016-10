ÖFB-Heimspiel gegen Irland ausverkauft

Die Ränge werden wieder voll sein

Österreichs Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Irland am 12. November (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Wiener Ernst Happel-Stadion ist praktisch ausverkauft. Wie der ÖFB am Montag bekannt gab, ist nur noch eine geringe Menge an Tickets erhältlich, die mit Bahnreise-Paketen in Verbindung stehen.

Außerdem teilte der ÖFB mit, dass der im Sommer aus dem Nationalteam zurückgetretene Kapitän Christian Fuchs anlässlich des Länderspiels gegen die Slowakei am 15. November in Wien offiziell verabschiedet wird.

apa/red