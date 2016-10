Schubert: "Belastungsgrenze ist erreicht"

Gladbach-Coach André Schubert kritisiert die hohe Belastung für sein Team

Borussia Mönchengladbach trifft am Dienstagabend in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Vor der Partie hat Coach André Schubert die Favoritenrolle als Champions-League-Teilnehmer gegen den Zweitligisten angenommen.

"Als Favorit im Pokal muss man immer sehr konzentriert sein", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz am Montag. "Morgen Abend zählt nur das Weiterkommen. Wir müssen Geduld haben und dürfen nicht zu viel Risiko gehen", erklärte Schubert und fügte an: "Wir müssen Spielfreude entwickeln und den Druck über die 90 Minuten hochhalten."

Damit will der Trainer den Gästen aus Stuttgart zu Leibe rücken. Dennoch warnte der 45-Jährige vor den Schwaben: "Wir treffen auf eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen. Der VfB hat zuletzt mit einer Ausnahme oft gut gespielt", kommentierte er und hatte auch noch ein Lob für seinen Kollegen auf der Bank des Zweitligisten parat: "Ich kenne Hannes Wolf, er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich weiß, wie er arbeitet."

Bislang sind 39.000 Tickets verkauft worden. Karten gibt es noch in allen Bereichen, ab 18.45 Uhr öffnen die Tageskassen. #BMGVFB #DFBPokal — Borussia (@borussia) 24. Oktober 2016

Schubert sieht zudem das Problem der hohen Belastung nachdem die Borussia bereits eine englische Woche durch die Champions League hinter sich hat. "Wir haben vier Spiele in elf Tagen. Das Ende der Belastungsgrenze ist erreicht", meinte der Trainer, wollte dies aber nicht als Klage verstanden wissen: "Wir müssen wie die anderen Teams auch so gut wie möglich damit umgehen. Wir wollen aber nicht jammern. Wir freuen uns, dass wir im DFB-Pokal spielen und in der Champions League."

Personallage weiterhin sehr angespannt

Die angeschlagenen und verletzten Offensivkräfte Thorgan Hazard, Rafael und Ibrahima Traoré werden noch nicht wieder eingesetzt werden können. "Hazard trainiert heute individuell, Raffael und Traoré sollen diese Woche einsteigen", gab ihr Übungsleiter zu Protokoll.

Dafür hat es mit Djibril Sow ein Spieler aus der Gladbacher Jugend in den Kader geschafft. "Djibril Sow hat eine gute Dynamik und ist in einer guten Entwicklung. Es gibt noch Dinge, die er lernen muss", erklärte Schubert, der dem 19-jährigen zentralen Mittelfeldspieler aber eine Einwechslung und damit sein Profidebüt in Aussicht stellte: "Er ist auf jeden Fall eine Alternative, sonst würde er nicht auf der Bank sitzen."

Das Match der Gladbacher gegen den VfB Stuttgart steigt am Dienstag um 20:45 Uhr.