Bayern: Lahm-Nachfolger aus Italien?

Mattia de Sciglio (l.) war auch bei der EM für Italien aktiv

Bayern München ist laut Medienberichten auf der Suche nach einem Nachfolger von Philipp Lahm für die rechte Abwehrseite fündig geworden. Wie "Calcionews24" berichtet, sollen die Münchner Mattia De Sciglio vom AC Milan ins Auge gefasst haben.

Angeblich soll der Italiener bald Philipp Lahm, dessen Vertrag 2018 ausläuft, beerben und schon frühzeitig auch eine Alternative zum bisherigen Lahm-Backup Rafinha sein. Joshua Kimmich ist ebenfalls ein potentieller Lahm-Ersatz, spielte unter Ancelotti zuletzt aber immer offensiver.

Der 24-jährige de Sciglio rückte 2011 aus der Jugend der Rossoneri in die Profimannschaft auf. Seitdem absolvierte er ganze 113 Spiele für die Mailänder in der Serie A, der Coppa Italia und der Champions League. Auch für die Nationalmannschaft läuft der gebürtige Mailänder, der beide Außenverteidigerpositionen bekleiden kann, seit 2011 auf. Bei der EM in Frankreich absolvierte er vier Partien.

Bei Transferverhandlungen könnte de Sciglios ehemaliger Trainer Massimiliano Allegri allerdings die besseren Karten haben. Er gilt als Entdecker des Defensivspezialisten und könnte den Italiener zu seinem heutigen Verein Juventus Turin lotsen. Am vergangenen Spieltag stand de Sciglio beim 1:0-Sieg des AC Milan gegen Juve 90 Minuten auf dem Rasen.

Damit rangiert der AC aktuell auf dem dritten Rang der Serie A und liegt damit wieder auf Kurs Champions League.