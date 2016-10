Bitter! Kölns Bittencourt muss unters Messer

Bittencourt fehlt dem FC vorerst

Das ist ärgerlich für den 1. FC Köln und Coach Peter Stöger: Nachdem Leonardo Bittencourt nach Oberschenkelbeschwerden gerade erst wieder zurückgekehrt war, fällt er erneut verletzt aus.

Im Mannschaftstraining ist der offensive Mittelfeldspieler umgeknickt und hat dabei eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk erlitten, wie der Verein am Montag mitteilte. Diese Verletzung erfordert kurzfristig einen operativen Eingriff, der bereits am Dienstag durchgeführt wird. Wie lange Bittencourt danach ausfallen wird, ist noch offen.

Der 22-Jährige trug in dieser Saison mit guten Leistungen zum Höhenflug der Kölner bei und steuerte beim 3:1-Sieg des FC gegen den SC Freiburg am 3. Spieltag einen Treffer bei. Am vergangenen Wochenende legte der 1,71m-große Linksaußen den Treffer von Anthony Modeste gegen Hertha BSC vor.