Neymar forderte Vermögen von PSG

Neymar verlangte 25 Millionen Euro pro Jahr

Einer der spektakulärsten Wechsel aller Zeiten stand im Sommer kurz bevor. Dass Neymar nicht bei Paris Saint-Germain gelandet ist, lag nach Informationen der "L'Equipe" einzig und allein an den horrenden Forderungen des Brasilianers.

Wie die für gewöhnlich gut unterrichtete Sportzeitung am Dienstag berichtet, war Paris Saint-Germain bereit, die in der Ausstiegsklausel geforderten 190 Millionen Euro zu zahlen. Dem FC Barcelona wären in diesem Fall die Hände gebunden gewesen, da auch der Spieler selbst einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt war. Gescheitert ist der Deal letztlich an den Forderungen Neymars, der sich zum bestbezahltesten Fußballer aller Zeiten machen wollte.

Angeblich verlangte der 24-Jährige ein Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro. Zudem sollten die Pariser seine Steuerschulden in Höhe von weiteren 45 Millionen Euro tilgen. Forderungen, die sogar für den Scheich-Klub eine Grenze überschritten. PSG machte einen Rückzieher und sagte dem Brasilianer ab.

Mittlerweile ist das Thema Wechsel für den brasilianischen Poster-Boy vom Tisch. In der letzten Woche verlängerte Neymar seinen Vertrag bei den Katalanen um drei weitere Jahre bis 2021. Die Ablösesumme für den Weltstar ist im ersten Jahr auf 200 Millionen, im zweiten Jahr auf 222 Millionen und in den folgenden drei Jahren auf 250 Millionen Euro festgeschrieben.