Rudy: Über Sevilla zurück ins DFB-Team?

Sebastian Rudy wird mit dem FC Sevilla in Verbindung gebracht

Die TSG Hoffenheim ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat sich in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert. Ein Gesicht der Mannschaft und absoluter Leistungsträger der Kraichgauer steht nun allerdings vor dem Absprung.

Bereits im letzten Sommer wurde dem FC Sevilla ein starkes Interesse an Sebastian Rudy nachgesagt. Während die Spanier damals noch abblitzen, könnte das Thema im Winter wieder an Brisanz gewinnen. Wie die "Bild" erfahren haben will, wurde der Mittelfeldspieler beim 3:0-Sieg in Leverkusen von spanischen Scouts unter die Lupe genommen.

Doch was steckt dahinter? Rudys Vertrag bei den Hoffenheimer läuft nur noch bis 2017, im Juli könnte der elfmalige Nationalspieler ablösefrei wechseln. Bedeutet im Umkehrschluss: Im Winter ergibt sich für die TSG die letzte Möglichkeit, Ablöse für den 26-Jährigen zu kassieren.

"Es ist schön, wenn man anscheinend bei anderen Vereinen begehrt ist. Da weiß man, dass man nicht viel falsch gemacht hat", sagte Rudy anlässlich der wiederkehrenden Wechselgerüchte. "Ich will auf jeden Fall in meiner Karriere nochmal international spielen, das ist mein Ziel. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht", erklärte der Rechtsfuß.

Comeback im DFB-Dress?

"Ich bin vor der EM aus dem Kader gerutscht, aber der Bundestrainer hat mir gesagt, dass es nicht vorbei ist und dass es für mich weitergeht", äußerte sich Rudy. Ein Engagement in Sevilla könnte sein Standing beim Bundestrainer Joachim Löw deutlich erhöhen und eine Rückkehr beschleunigen.

Für ehemaligen Stuttgarter spricht indes, dass er in der aktuellen Saison deutlich stabiler und konstanter auftritt. Davon zeugt auch das jüngste Lob seines Trainers Julian Nagelsmann: "Über seine fußballerische Qualität brauchen wir uns nicht zu unterhalten, die ist außergewöhnlich."