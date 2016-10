Peps Plan: Kommt Auba als Agüero-Ersatz?

Pierre-Emerick Aubameyang soll bei ManCity ein heißes Thema sein

Die Gerüchte um die sportliche Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang reißen nicht ab. Nachdem Manchester City schon im Sommer einen Anlauf startete und versuchte, den Gabuner zu verpflichten, gibt es nun angeblich einen neuen Plan.

Nach Informationen des britischen "Express" haben die Sky Blues in den letzten Wochen abermals Kontakt zu dem Berater Aubameyangs aufgenommen. Zwar sagte der Stürmer den Engländern bereits im Sommer ab, aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten soll Trainer Pep Guardiola nun aber erneut auf eine Verpflichtung des Dortmunders pochen. Kostenpunkt: knapp 70 Millionen Euro.

Im Gegenzug wollen sich die Citizens angeblich von Sergio Agüero trennen. Laut "Express" hat Guardiola dem Argentinier schon mitgeteilt, dass er den Verein verlassen kann. Das Verhältnis zwischen dem Katalanen und Agüero gilt unter Insidern als angespannt. Dass Guardiola seinen besten Stürmer ausgerechnet im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona 79 Minuten auf der Bank schmoren ließ, soll zusätzliches Öl ins Feuer gegossen haben.

107 Tore in 157 Spielen

Wie viel Wahrheit in der Meldung steckt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Aus sportlichen Gesichtspunkten würde ein Transfer Agüeros wenig Sinn machen. Der 28-Jährige ist seit Jahren der beste und konstanteste Stürmer der Premier League, hat für City in 157 Ligaspielen stolze 107 Tore geschossen.

Gleichzeitig hat Pep Guardiola schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt. In München haben das unter anderem Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez und Mario Mandžukić am eigenen Leib erfahren. In Manchester fielen Joe Hart und Yaya Touré in Ungnade. Sollte die Liste bald um Sergio Agüero verlängert werden, könnte in der Dortmunder Geschäftsstelle irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten das Telefon klingeln.