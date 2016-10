Weinzierl: "Wollen für Furore sorgen"

Markus Weinzierl trifft mit dem FC Schalke im Pokal auf den 1. FC Nürnberg

Nach fünf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage reist der FC Schalke mit neuem Selbstvertrauen zum DFB-Pokalspiel nach Nürnberg. Für Trainer Markus Weinzierl steht außer Frage, dass ein Weiterkommen Pflicht ist.

"Wir wollen hundertprozentig weiterkommen", erklärte der Übungsleiter auf der Pressekonferenz am Dienstag. Der anstehende Derby in der Liga gegen Borussia Dortmund sei "definitiv noch nicht im Kopf", so der 41-Jährige.

Wen er gegen den Club ins Rennen schicken will, ließ sich der Trainer noch nicht entlocken. Probleme, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen, hat er aber nicht. "Es gibt kleine Wehwehchen, aber ich gehe davon aus, dass alle Spieler einsatzfähig sein", berichtete Weinzierl. Um eine gewisse Frische auf den Platz zu bringen sei es allerdings möglich, "dass wir den ein oder anderen Wechsel vornehmen".

#Weinzierl: Brauchen für unser Spiel eine gewisse Frische. Auch deshalb ist es möglich, dass wir den einen oder anderen Wechsel vornehmen. pic.twitter.com/eabVA4NgCV — FC Schalke 04 (@s04) 25. Oktober 2016

Anknüpfen soll sein Team vor allem an die Leistung gegen den FSV Mainz. Dieses Spiel sei "der Maßstab. Das muss am besten alle drei Tage so sein. Wir wollen uns weiter steigern und sind auf einem guten Weg". Das Ziel, so Weinzierl, "ist klar: Wir wollen im Pokal für Furore sorgen".