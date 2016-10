Nagelsmann feiert Köln-Premiere im Pokal

Nagelsmann (r.) muss um den Einsatz von Wagner zittern

Wenn die TSG Hoffenheim am Mittwoch beim 1. FC Köln antritt, feiert 1899-Coach Julian Nagelsmann seine Premiere im Rheinenergiestadion.

Umso mehr freut er sich auf das Duell der beiden Bundesligisten im Pokal. "Ich hatte dort noch keine Partie", sagte Nagelsmann vor dem Spiel, "es geht um alles oder nichts."

Die Gastgeber hätten einen guten und ausgeglichenen Kader und eine hervorragende Einstellung. "Sie sind stark in der Defensive und zeigen eine gute Umschaltbewegung", analysierte der 29-Jährige, der mit den Hoffenheimer in der letzten Saison in der Liga zuhause ein 1:1 gegen die Geißböcke erreicht hatte.

Besondere lobte der Trainer das Engagement der Verantwortlichen des Klubs vom Rhein. "Peter Stöger und Jörg Schmadtke machen beim 1. FC Köln seit Jahren eine sehr starke Arbeit." Auch auf Kölns Top-Torjäger Anthony Modeste sei sein Team vorbereitet. "Wir kennen ihn alle. Er ist ein starker Spieler, der eine gute Saison spielt", sagte Nagelsmann, "wir freuen uns auf das Duell mit ihm."

"Elfmeter werden wir nicht trainieren"

Auch wenn der Höhenflug der Kraichgauer den ein oder anderen überraschte, wird der Hoffenheim-Coach seine Mannschaft nicht bremsen, weil es gut läuft und sie zur Zeit so weit oben steht, beteuerte er. "Wenn wir nachlässig werden, dann melde mich mich." Schließlich liebe die Mannschaft den Erfolg und die Siege, "sie will alles dafür tun, um das aufrecht zu erhalten."

Eine Entscheidung soll am besten schon innerhalb der regulären 90 Minuten fallen, damit sich beide Teams für das kommende Bundesliga-Wochenende ausruhen können und nicht unnötig Kräfte verbrauchen. Sollten das Spiel am Ende doch vom Punkt aus entschieden werden müssen, macht sich Nagelsmann allerdings auch keine Sorgen: Elfmeter werden wir nicht trainieren. Das machen die Spieler ohnehin nach jedem Training."

Die personelle Lage ist hingegen angespannt. "Es kann sein, dass es Änderungen geben wird", sagte der Trainer. Sandro Wagner - vierfacher Ligatorschütze und auch einmal im Pokal erfolgreich - ist angeschlagen, auch hinter Jeremy Toljan steht ein Fragezeichen. "Wir müssen abwarten", so Nagelsmann.