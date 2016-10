Tabellenführer sammelt für Terror-Opfer

Balotellis gespendetes Trikot bringt 11.100 Euro ein

Der OGC Nice hat bei einer Auktion 120.000 Euro für die Opfer des Anschlags auf der Promenade in Nizza im Juli gesammelt. Der französische Tabellenführer verkaufte Sammler-Trikots, das von Starstürmer Mario Balotelli brachte 11.100 Euro ein.

Unter den Käufern war Nizzas ehemaliger Spieler Hatem Ben Arfa, der mittlerweile für Liga-Konkurrent Paris St. Germain spielt sowie die Klubs HSC Montpellier und die französische Fußball-Liga LFP.

Bei dem Attentat am französischen Nationalfeiertag (14. Juli) war ein tunesischer Attentäter in einem LKW in die Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.