League Cup: Liverpool und Arsenal weiter

Liverpool setzt sich gegen Tottenham im League Cup durch

Knapper Erfolg für die Reds: Das Team von Jürgen Klopp ist gegen Tottenham ins League-Cup-Viertelfinale eingezogen. Auch ohne den ehemaligen Mainzer Loris Karius im Tor besiegte Liverpool den Premier-League-Konkurrenten mit 2:1 (1:0). Eine leichtere Hürde musste hingegen Arsenal überwinden.

Ohne seine Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi traten die Gunners gegen vor heimischem Publikum gegen Reading an. Die Londoner gewannen gegen den Zweitligisten ungefährdet mit 2:0 (1:0). Alex Oxlade-Chamberlain (33., 78.) erzielte beide Tore des Abends. Özil und Mustafi standen wie im Ligapokal häufig praktiziert nicht im Kader, Kapitän Per Mertesacker laboriert hingegen weiter an einer schweren Knieverletzung.

Job done - and we're safely into the next round of the @EFLCup #AFCvRFC pic.twitter.com/wZwxQmyHRm — Arsenal FC (@Arsenal) 25. Oktober 2016

Bei Liverpool war Daniel Sturridge ebenfalls mit zwei Toren (9., 64.) der Matchwinner, Vincent Janssen brachte die Spurs per Foulelfmeter noch einmal heran (76.). Klopp verzichtete neben Karius über weite Strecken auch auf Nationalspieler Emre Can, der er erst in der 89. Minute einwechselte. Dafür ermöglichte Klopp dem erst 18-jährigen Trent Alexander-Arnold sein Profidebüt. Das Mittelfeldtalent ist bereits der 17. Liverpool-Neuling in gut einem Jahr Klopp an der Mersey.

Aufsteiger Hull City besiegte unterdessen den Zweitligisten Bristol City mit 2:1 (1:0). Harry Maguire (43.) und Michael Dawson (46.) erzielten die Treffer für den Premier-League-Klub. Am Mittwoch kommt es unter anderem zum Lokalderby zwischen Manchester United und Manchester City mit den rivalisierenden Startrainern José Mourinho und Pep Guardiola.