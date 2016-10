Medien: Bundesliga-Duo jagt Bankdrücker Trapp

Kevin Trapp soll im Fokus zweier Bundesligisten stehen

Im Sommer 2015 wechselte Kevin Trapp von Frankfurt nach Paris, avancierte auf Anhieb zum Stammkeeper und holte mit PSG den Meistertitel. Ein Jahr später sieht alles ganz anders aus:

Neu-Coach Unai Emery sah in dem Deutschen einen Grund für den Stolperstart der Hauptstädter, verbannte ihn kurzerhand auf die Bank und setzte fortan auf den Franzosen Alphonse Aréola. Eine Situation, mit der Trapp sicher alles andere als zufrieden ist. Kein Wunder also, dass Gerüchte über einen baldigen Wechsel die Runde machen.

Das französische Blatt "Le Parisien" bringt den 26-Jährigen nun mit einem Bundesliga-Duo in Verbindung. Demnach sollen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig damit liebäugeln, den Ex-Lauterer zurück ins deutsche Oberhaus zu locken.

Die Aussichten auf baldigen Erfolg sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings gering, da es PSG am nötigen Ersatz auf der Position des zweiten Torwarts mangelt. Kurz: Damit man Trapp ziehen lassen könnte, müsste Paris ebenfalls nachlegen. Ob sich die nötige Alternative allerdings bereits im Winter auf dem Markt befindet, ist allerdings unsicher.

Sirigu als Türöffner

"Le Parisien" bringt jedoch eine Personalie ins Spiel, die den Weg für Trapp frei machen könnte: Italiens Nationalkeeper Salvatore Sirigu ist aktuell von Paris nach Sevilla verliehen, soll dort aber nicht wirklich glücklich sein. Eine frühzeitige Rückkehr scheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Ganz günstig dürfte Trapp so oder so aber nicht werden. Der ehemalige U21-Nationalspieler, der einst für etwa neun Millionen Euro nach Frankreich wechselte, verfügt in Paris noch über einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 und wird damit sicher kein Schnäppchen. "Sollte sich in naher Zukunft an Kevins Situation nichts ändern, dann muss er wechseln", stellte sein langjähriger Förderer Gerry Ehrmann dennoch zuletzt klar.