Drogenschmuggel! Lange Strafe für Ex-Borusse

Marcelo Pletsch ist im Privatleben schwer ins Straucheln geraten

Im Drogenschmuggel-Prozess gegen den Ex-Bundesliga-Profi Marcelo Pletsch, der in Deutschland für Gladbach und Kaiserslautern aktiv war, hat die brasilianische Justiz jetzt ein knallhartes Urteil gefällt.

Neun Jahre und zwei Monate lautet das Urteil gegen Pletsch. Besonders bitter: Mindestens dreieinhalb Jahre seiner Haftstrafe muss der Brasilianer in einer Sechs-Mann-Zelle verbüßen. Pletsch erwägt nach dem noch nicht rechtskräftigen Urteil in zweiter Instanz einen Widerspruch und beteuert seine Unschuld.

Gegenüber der "Sport Bild" räumte sein Anwalt einer Berufung aber geringe Erfolgschancen ein. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich noch etwas an dem Urteil ändern wird", so der Jurist. Elf Monate seiner Gefängnisstrafe hat der 40-Jährige bereits verbüßt. Vor dem ehemaligen Abwehrspieler liegt aber noch ein weiter Weg. Frühestens ab Juli 2019 könnte er bei guter Führung in den "offenen Vollzug" wechseln. Ab dem 4. Januar 2022 wäre der 164-fache Bundesligaspieler auf Bewährung frei und spätestens Anfang 2025 wäre der Ex-Fohle dann endgültig rehabilitiert.

Behörden machen Hoffnung

Mindestens 40 Prozent seiner Strafe muss Pletsch bis dahin im berüchtigt und streng geltenden Gefängnis von Cascavel absitzen. Ein Hoffnungsschimmer bleibt aber: Der Ex-Profi, der seit 2003 auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, kann auf die Hilfe der deutschen Behörden hoffen. "Der Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt. Das zuständige Generalkonsulat in São Paulo steht im Kontakt mit dem Anwalt des Betroffenen", wird das Auswärtige Amt in der "Sport Bild" zitiert.

Im November 2015 hatte die Militärpolizei unglaubliche 793 Kilo Marihuana in einem LKW der Firma "Transportadora Pletsch" gefunden, die der gebürtige Brasilianer in seiner Heimat seit 2011 führt. Seit dem 10. November letzten Jahres saß Pletsch in U-Haft. Pletsch stand als Abwehrspieler zwischen 1999 und 2005 in 142 Spielen für die Borussia auf dem Platz. Außerdem spielte er ein Jahr lang für den 1. FC Kaiserslautern.