Marcelinho: "Hertha packt die Königsklasse"

Marcelinho fiel schon bei Hertha durch seine extravagenten Frisuren auf

Fünf Jahre spielte Marcelinho für Hertha BSC. Rückblickend betrachtete er die Jahre beim Hauptstadtklub zwischen 2001 und 2006 als seine schönste Zeit. Den Berlinern traut er in dieser Saison einiges zu.

Auf Schlagweite zu den Bayern steht Hertha zur Zeit auf dem dritten Platz und ist zudem nur drei Punkte vom aktuellen Spitzenreiter entfernt. Für Marcelinho ist die Sache klar: "Dieses Jahr packt Hertha die Königsklasse!", ist sich der 41-Jährige im Interview in der "Sport Bild" sicher. Der Brasilianer sieht zwar seinen damaligen Coach Falko Götz als einen seiner besten Trainer an, aber auch der aktuelle Übungsleiter leiste sehr gute Arbeit: "Pál Dárdai macht einen tollen Job."

Der einzige Wermutstropfen für Marcelinho besteht darin, dass er mit Hertha keinen großen Titel gewinnen konnte. "Ich habe nichts gewonnen. Nur diesen Liga-Pokal, oder wie der hieß." Dabei hätte es mit einem Spieler seiner Leistungsfähigkeit eigentlich zu mehr reichen müssen, glaubt der Brasilianer: "Bevor ich zu Hertha kam, war die Mannschaft nicht gut, mit mir war Hertha immer oben."

Im März steigt das Abschiedsspiel für den Brasilianer passend dazu im Olympiastadion. "Es ist das letzte Spiel. Auch wenn ich nach wie vor Fußball liebe", sagte der Kicker mit den jederzeit extravaganten Frisuren. In Zukunft will sich Marcelinho seiner Rolle als Spielerberater widmen. "Drei, vier Spieler habe ich schon", gab der Mittelfeldspieler zu. Zudem möchte er in seinem Heimatland in der Politik tätig werden, "wenn mich die Leute wählen." Darüber muss sich der Paradiesvogel aber höchstwahrscheinlich keine Sorgen machen.