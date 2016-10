Henke: "Schweini ist heiß zu spielen"

Michael Henke hat Bastian Schweinsteiger noch nicht abgeschrieben

Momentan ist Bastian Schweinsteiger bei Manchester United außen vor. In der aktuellen Krise des englischen Rekordmeisters glaubt sein ehemaliger Weggefährte Michael Henke aber an eine Zukunft im Old Trafford.

"Bastian fühlt sich topfit und ist heiß zu spielen", sagte Henke der "Sport Bild" nach einem privaten Mittagessen mit Bastian Schweinsteiger, zu dem sich beide am vergangenen Donnerstag in Manchester verabredet hatten.

Lunch with my former @FCBayern assistant coach in Manchester! 👍🏼 pic.twitter.com/my6Rc7tdsT — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 20. Oktober 2016

Der ehemalige Bayern-Co-Trainer, unter dem Schweinsteiger 2002 sein Profi-Debüt feierte, glaubt weiter an eine Chance des zuletzt auf die Tribüne verbannten 32-Jährigen im Trikot der Red Devils: "Ich habe den Eindruck, dass er sich nach wie vor voll und ganz als Profifußballer von Manchester United sieht. Schreibt Bastian noch nicht ab."

Tipps habe er Schweinsteiger in seiner "momentan schwierigen Situation" dennoch nicht mit auf den Weg gegeben. "Er ist kein 18-jähriger Spieler mehr, sondern er weiß selbst, was er zu tun hat", so Henke über seinen ehemaligen Schützling, der aktuell Sonderschichten schiebt, um sich wieder als Alternative für Manchester-Teammanager José Mourinho anzubieten.

"Einer der besten Mittelfeldspieler"

Auch von seinem Freund Lukas Podolski erhielt der Ex-Bayern-Star zuletzt Rückendeckung. Nach dem desaströsen Liga-Spiel von Manchester United gegen Chelsea (0:4) forderte "Prinz Poldi" öffentlich auf Twitter die Berücksichtigung des 121-fachen Nationalspielers. Auch Ex-Kollege Manuel Neuer sprach sich jüngt in der "Bild" für Schweinsteiger aus. "Ich hoffe, dass er berücksichtigt wird. Wir wissen alle, dass er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist", so der Nationalmannschaftskapitän.

In seiner zweiten Saison bei Manchester United schaffte Schweinsteiger in noch keinen einzigem Spiel den Sprung in den Kader. Unter Mourinho wurde der Champions-League-Sieger von 2013 in die Reserve verbannt. In der momentanen Manchester-Krise könnte der Mittelfeldspieler aber wieder als Alternative in den Fokus rücken. In der Premier League sind Pogba und Co. nach der desaströsen 0:4-Niederlage gegen Chelsea seit drei Spielen sieglos.