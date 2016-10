Lilien-Keeper Esser: VfL schickte mich weg

Esser wechselte im Sommer nach Darmstadt

Lilien-Keeper Michael Esser spielte im Alter von 20 Jahren noch in der Landesliga und wog zeitweise 115 Kilogramm. Mittlerweile ist er über den Umweg über Sturm Graz in Deutschlands höchster Spielklasse angekommen und Stammkeeper in Darmstadt. Jetzt verrät er, warum ihn diese Aufgabe reizte.

"Bei einem Angebot aus der Bundesliga konnte ich nicht nein sagen. Auch wenn ich zwischendurch kurz gezögert habe", gab der Torwart gegenüber "11freunde" zu. Den ersten Kontakt habe es bereits im Winter gegeben, als Dirk Schuster noch Trainer war. "Als klar war, dass er gehen würde, wollte ich erst abwarten, wer denn sein Nachfolger wird, und ob der mit mir plant." Glücklicherweise seien die Gespräche mit Neu-Coach Norbert Meier und Torwart-Trainer Dimo Wache und auch mit allen anderen Verantwortlichen "absolut positiv" gewesen.

Den Unterschied zwischen der österreichischen und der deutschen Liga beschreibt der Keeper folgendermaßen: "Das Tempo ist schon höher als auf meinen vorherigen Stationen, die Stürmer sind effektiver." Dass er zur Zeit Stammkeeper ist und sehr gute Leistungen bringt, führt er auf den Sprung in die neue Liga zurück: "Ich freue mich einfach auf jedes Spiel. Vielleicht ist das der Grund."

"So spielst Du bei mir nicht"

Dass der bald 29-Jährige noch vor einigen Jahren gar nicht richtig in Form war, lässt ihn heute schmunzeln. "Als ich beim SV Sodingen in der Landesliga gespielt habe, da waren sicher mal ein paar Kilo zu viel drauf", gab Esser zu, "Ich kam eben aus dem Mallorca-Urlaub und hatte noch etwas Trainingsrückstand. Der Trainer hat dann auch ganz klar gesagt: 'So spielst Du bei mir nicht!' Also habe ich eben gehungert."

Dass es für ihn einmal bis in die Bundesliga reichen könnte, zeichnete sich damals noch nicht ab. "Ich war ja in der C-Jugend immerhin schon einmal beim VfL Bochum. Da haben sie mich weggeschickt. Nicht gerade der Stoff, aus dem Träume sind", sagte der Torwart. Bei einer späteren Testspielniederlage der Sodinger gegen den VfL wurden die Bochumer allerdings erneut auf den 1,98m-Mann aufmerksam, luden ihn zum Vorspielen ein und verpflichteten den Keeper schließlich.

Dass er sich dort etablierte, ohne jemals in einem Nachwuchsleistungszentrum gewesen zu sein, sieht Esser im Nachhinein nicht als Nachteil. "Es hat eben auch alles seine Zeit. Hätte ich im Alter von 18, 19 Jahren bei den Bochumer Amateuren gespielt und trainiert, Rückschläge einstecken müssen, hätte ich vielleicht eher das Handtuch geworfen mit Blick auf eine eventuelle Bundesliga-Karriere."