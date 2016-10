Wolfsburg bangt um Vieirinha und Henrique

Verletzung bei Wölfe-Angreifer Bruno Henrique

Der VfL Wolfsburg hat den Sieg im DFB-Pokal in Heidenheim teuer bezahlt. Der angeschlagene Bundesligist bangt vor dem Heimspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen um seine Profis Vieirinha und Bruno Henrique.

Vieirinha hat sich beim knappen 1:0 (0:0)-Erfolg in der Voith-Arena eine Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen, Henrique hat sich am linken Knie verletzt.

"Wir haben den Sieg teuer bezahlt. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es auf dem Platz aussah", sagte Trainer Valérien Ismael. Über die Schwere der Verletzung sollen Untersuchungen am Donnerstag Aufschluss geben.