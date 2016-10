Erst hui, dann pfui: S04 zittert sich weiter

Im ersten Durchgang zauberten die Schalker noch

Der FC Schalke 04 hat seinen Aufwärtstrend auch im DFB-Pokal bestätigt und dank eines erzitterten Auswärtssieges beim 1. FC Nürnberg das Achtelfinale erreicht.

Die Mannschaft von Markus Weinzierl setzte sich mit 3:2 (3:0) durch, musste trotz einer völlig gefahrlosen ersten Stunde im Finish aber bangen. Doppeltorschütze Yevhen Konoplyanka (20./45. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (31.) hatten den Bundesligisten verdient zu einem vermeintlich beruhigenden 3:0 geschossen. Dann aber machten es Abdul-Rahman Baba mit einem Eigentor (59.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (68.) vor 28 281 Zuschauern noch einmal spannend.

Hey @1_fc_nuernberg, Kopf hoch! Habt einen geilen Pokalfight abgeliefert. Heute fahren wir als glücklicher Sieger nach Hause. #FCNS04 2:3 — FC Schalke 04 (@s04) 26. Oktober 2016

Der fünfte Schalker Sieg innerhalb der jüngsten sechs Pflichtspiele geriet erst am Ende in Gefahr, nachdem die Partie eigentlich schon entschieden schien. Souverän bestimmten die Gelsenkirchener lange Zeit das Geschehen, warteten geduldig auf ihre Chancen und zeigten sich abschlussstark. Die Nürnberger rannten fast nur hinterher und hatten spielerisch nichts entgegenzusetzen. Eine Slapstick-Aktion von Baba und ein Strafstoß brachten den Zweitligisten zwar noch einmal zurück ins Spiel - dennoch wurde es letztlich nichts mit dem erneuten Einzug in die Runde der letzten 16 Teams.

Huntelaar beendet Flaute - FCN wacht spät auf

Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde strahlten die Schalker immer größere Dominanz aus. Konoplyanka hätte nach einem schönen Pass von Max Meyer schon nach 16 Minuten die Führung erzielen können, scheiterte aber am stark reagierenden Thorsten Kirschbaum. Kurz darauf war der jüngst starke Nürnberger Schlussmann gegen den Ukrainer erstmals machtlos - wieder auf Vorarbeit von Meyer. Dessen Hereingabe spitzelte Konoplyanka ins Netz.

Die Franken präsentierten sich zunächst unbeeindruckt, hätten bei einer Kontersituation (24.) sogar fast den Ausgleich erzielt, wenn Kempes Flanke den freistehenden Mišo Brečko erreicht hätte. Stattdessen legte Schalke nach: Eine starke Einzelaktion von Junior Caicara, der gleich mehrere Gegenspieler düpierte, vollendete Huntelaar aus kurzer Distanz. Nur wegen des verletzungsbedingten Fehlens von Breel Embolo und Franco Di Santo war der zum Ersatzmann degradierte Niederländer überhaupt in die Startelf gerückt.

Noch vor der Pause legte Schalke den dritten Treffer durch Konoplyanka nach, doch mit dem Kräfteschonen für das Bundesliga-Revierderby am Samstag in Dortmund wurde es nichts. Zunächst bugsierte Baba Kempes Schuss unnötig ins eigene Tor, kurz darauf foulte Junior Caicara Behrens im Strafraum, und Kempe verwandelte den fälligen Elfmeter. Nürnberg witterte neue Hoffnung, hatte mehrere Chancen - erzielte aber kein drittes Tor.