Randale bei West Ham gegen Chelsea

Der 2:1-Sieg von West Ham United gegen Chelsea im Achtelfinale des englischen League Cups wurde am Mittwochabend von schweren Ausschreitungen auf den Rängen überschattet.

Treffer von Cheikhou Kouyaté (11.) und Edimilson Fernandes (48.) sowie ein spätes Gegentor von Gary Cahill (90.) brachten den "Hammers" den Aufstieg ins Viertelfinale. Aber das dominierende Thema waren die Szenen abseits des Spielfelds. Vor 45.957 Zuschauern im London Stadium gingen Teile der beiden Fangruppen mit Sitzschalen und Plastikflaschen aufeinander los. Es kam zu Schlägereien auf den Tribünen, Stewards und Polizei mussten immer wieder eingreifen.

One thing is for sure, tonight's scenes are a PR disaster for West Ham. Their worst fears realised with trouble between fans inside stadium. pic.twitter.com/FrbJpUkA89

Die Partie zwischen den den beiden Stadtrivalen aus London war wegen der verfeindeten Anhängerschaft bereits im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft worden. Das Sicherheitspersonal war verstärkt worden und rund um das Stadion gab es ein Alkoholverbot. Jedoch ohne Erfolg. Bereits vor dem Anpfiff gab es in der Nähe des ehemaligen Olympia-Stadions die ersten Randale.

Von West Ham wurden die Vorfälle nach dem Match als "völlig inakzeptabel" bezeichnet, auch Chelsea verurteilte die Randale. Seit dem Umzug vom traditionsreichen Upton Park ins ehemalige Olympia-Stadion im Sommer kam es bei den Partien von West Ham immer wieder zu Ausschreitungen.

Englische Medien beschreiben die Zustände dort längst als Rückkehr in die 70er-Jahre. Es gab alleine in dieser Saison bei West Ham nach schwerwiegenden Vorfällen bereits 23 Stadionverbote. Auch gegen Watford im September war es während der Partie zu schweren Krawallen auf den Rängen gekommen. Szenen, die man in der englischen Premier League während eines Spiels im Stadion lange nicht mehr gesehen hatte.

A Chelsea fan who saw tonight's trouble at London Stadium says West Ham's ground is like 'returning to the 1970s' 🔊 https://t.co/E4gVDYuC8L pic.twitter.com/h3fYeIFSbo

This season, the Hammers' first at the former Olympic Stadium following their move from Upton Park, 23 fans have been banned from the ground.

Four people were arrested following disorder at the Premier League match against Middlesbrough on 1 October, while there were clashes in the stands during the defeat by Watford in September.

The Metropolitan Police, who made seven arrests for alleged public order offences, described Wednesday's incidents as "unacceptable" and said 30 people were prevented from attending the match.

