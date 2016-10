Pizarro: "Tag mehr kein Unterschied"

Pizarro geht sein Comeback langsam an

In Bremen warten sie alle auf das Comeback von Top-Stürmer Claudio Pizarro. Seit Mitte August kann der Peruaner aufgrund von muskulären Beschwerden in der linken Wade nicht mitwirken. Vor einigen Wochen gab es bereits einen ersten Comeback-Versuch, der damit endete, dass sich beim Hoffnungsträger Beschwerden im anderen Bein einstellten. Nun will der Stürmer es bewusst langsam angehen lassen.

"Ich habe schon so lange gewartet, ein Tag mehr oder weniger macht jetzt keinen großen Unterschied", sagte Pizarro gegenüber der "Kreiszeitung". Noch vor Kurzem hatte er das Spiel gegen Leverkusen als möglichen Zeitpunkt zur Rückkehr genannt, nun sieht der Angreifer lieber davon ab, sich an konkrete Termine zu klammern.

Zuversichtlich ist Pizarro trotzdem. "Schon bald" werde er wieder mit der Mannschaft trainieren, "vielleicht nächste Woche". Es gehe ihm "ganz gut", seit Tagen habe er keine Beschwerden mehr gehabt. Sobald der 38-Jährige wieder voll ins Training einsteigt, wird er auch erstmal ausführlich Kontakt mit Neu-Coach Alexander Nouri haben.

"Wir haben ein paar Mal gesprochen, leider noch nicht auf dem Platz zusammen gearbeitet", sagte der Stürmer und fügte hinzu: "Aber ich habe viel Gutes gehört."