CR7: Zidane ist eine "Inspiration"

Cristiano Ronaldo weiß, warum er so erfolgreich ist

Cristiano Ronaldo feiert einen Erfolg nach dem anderen. In der Liga steht er mit Trainer Zinédine Zidane auf dem Platz an der Sonne. Nun hat der Portugiese über die Gründe seines Erfolgs gesprochen.

Sein jetziger Trainer Zinédine Zidane sei ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Person mit seiner Motivation eine Mannschaft zum Erfolg führen könne: "Wir haben die vergangene Saison nicht gut begonnen, aber dann kam er und war ausschlaggebend für eine der besten Spielzeiten meiner gesamten Karriere. Wir haben eine tolle Siegesserie in La Liga gehabt, die Champions League gewonnen. Dann habe ich noch die Europameisterschaft mit Portugal gewonnen. Es war eine großartige Saison für mich und Real Madrid und der richtige Coach kann da die Inspiration bringen", erklärte der Star der Königlichen gegenüber "Coach Magazine".

Dabei habe er vor allem gelernt, dass es beim "Fußball nicht nur um elf Spieler auf dem Platz" gehe. Es sei "viel mehr als das". So habe sich Ronaldo im Final-Spiel der Europameisterschaft gegen Frankreich nach seiner Verletzung in den Dienst der Mannschaft gestellt: "Ich wusste, dass ich auf dem Feld keinen Einfluss mehr nehmen konnte, aber ich konnte eine große Rolle spielen. Ich habe in der Halbzeit eine Rede gehalten und Anweisungen und Aufmunterungen an meine Mitspieler weitergegeben", so Ronaldo im Rückblick mit Stolz.

Und auch bei anderen Themen gibt sich der Madrilene bewusst selbstbewusst. Auf die Frage, welcher Spieler für ihn die größte Inspiration und der größte Einfluss bedeutete, antwortete er knapp: "Ich." Schließlich lege niemand "höhere Ansprüche" an ihn als er selbst. Er habe sich immer auf sich selbst fokussiert und versucht, die beste Leistung zu bringen.

Das Erfolgsrezept trägt auch in dieser Saison Früchte. Ronaldo steht mit Real Madrid nach neun Spieltagen auf Platz eins der Primera División. Allerdings konnte er, auch aufgrund von Verletzungen, erst zwei Tore zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Gegen Aufsteiger CD Alavés am Samstag (16:15 Uhr) könnte er aber schon wieder nachlegen.