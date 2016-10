Plant PSG Monster-Angebot für Griezmann?

Kein Schnäppchen: Antoine Griezmann von Atlético Madrid

Nach dem Abgang von Zlatan Ibrahimović ist man bei Paris Saint-Germain wohl noch auf der Suche nach einem namhaften Top-Stürmer. Geld spielt dabei scheinbar keine Rolle.

Wie die englische "Sun" berichtet, soll der französische Hauptstadtklub jetzt bereit sein, die schwindelerregende Ausstiegsklausel für Antoine Griezmann von Atlético Madrid zu zahlen. Das dürfte selbst für den neureichen Scheichklub einem finanziellen Kraftakt gleich kommen. Satte 99 Millionen Euro wären wohl bei einem Transfer fällig.

Erst im Frühjahr hatte Griezmann sein Arbeitspapier bei den Rojiblancos bis 2021 verlängert und damit den zahlreichen Interessenten den Wind aus den Segeln genommen. Scheinbar aber kein Hindernis für Paris' neuen Sportdirektor Patrick Kluivert, früher selbst begnadeter Torjäger, dem zuvor schon ein vergebliches Bemühen um Barcelona-Star Neymar nachgesagt wurde.

Das vermeintliche französische Interesse am frischgekürten LaLiga-Spieler der Saison kommt umso erstaunlicher, da Paris aktuell kein Torjäger-Problem plagt. Edinson Cavani, der lange im Schatten von Ibrahimović zu versauern drohte, führt derzeit mit neun Toren die Torschützenliste der Ligue 1 an. Sollten sich die Gerüchte um Griezmann weiter erhärten, dürfte Cavani die Hauptstadt an der Seine wohl bald verlassen.