Bericht: BVB will mit Weidenfeller verlängern

Der Vertrag von Roman Weidenfeller (r.) läuft bis 2017

Erst der Held im DFB-Pokal, bald ein neuer Vertrag? Torhüter-Routinier Roman Weidenfeller könnte Borussia Dortmund nun doch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten bleiben.

Nach "Bild"-Informationen will der Klub in der Winterpause Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit seinem 36-jährigen Urgestein aufnehmen. Demnach soll der Weltmeister beim Revierklub noch ein Jahr dran hängen und weiter als Backup von Stammkeeper Roman Bürki fungieren.

Während der Schweizer aktuell die Spiele in Bundesliga und Champions League bestreitet, darf Weidenfeller im Pokal ran - und zeigte mit zwei gehaltenen Elfmetern in der Zweitrundenpartie gegen Union Berlin am Mittwoch, dass er noch lange nicht zum alten Eisen zählt.

Horn-Wechsel wohl vom Tisch

Zerschlagen würden sich mit einer Weidenfeller-Verlängerung endgültig die Gerüchte um einen Transfer von Timo Horn zum BVB. Der Schlussmann des 1. FC Köln soll dank einer Ausstiegsklausel im kommenden Sommer für läppische neun Millionen Euro zu haben sein. Angeblich hatte er den Dortmunder Verantwortlichen bereits signalisiert, sich einen Wechsel ins Ruhrgebiet vorstellen zu können.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte derartige Spekulationen aber unlängst ohnehin bereits ins Reich der Fabel verwiesen. "Wir haben zwei erstklassige Torhüter und das reicht. Wir haben keinen Bedarf – auch nicht im nächsten Sommer", sagte der Klubboss im "ZDF".

Weidenfeller spielt seit 2002 in Dortmund und bestritt bislang 442 Pflichtspiele für die Borussia. 2011 und 2012 gewann er mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft, 2012 zudem auch den Pokal.