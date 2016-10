Island-Coach kritisiert Tourismus-Boom

Heimir Hallgrimsson wettert gegen Tourismus-Boom

Islands Teamchef Heimir Hallgrímsson hat gegen den Tourismus-Boom in seinem Land gewettert. "Ich finde, wir sollten ein Ausverkauft-Schild am Flughafen haben, bis wir bereit sind, mehr Menschen aufzunehmen", sagte Hallgrímsson in Reykjavik. "Jeder kommt nach Island, um sich die Natur anzusehen, und wir zerstören sie, indem wir sie mit Menschen überfrachten."

Der Tourismus sei zwar für sein Land wichtig, das steile Wachstum von 25 bis 30 Prozent pro Jahr aber "gefährlich", betonte Hallgrímsson. Island ist seit der EM im Sommer im Ausland noch beliebter geworden. Mit Hallgrímsson (damals noch als Co-Trainer) und Chefcoach Lars Lagerbäck waren die Isländer bei ihrem ersten internationalen Turnier sensationell bis ins Viertelfinale gekommen.

Auch in der WM-Qualifikation ist Island erneut auf Erfolgskurs. In der Gruppe I liegt man nach drei Spieltagen ungeschlagen gleichauf mit Kroatien an der Tabellenspitze.

apa/red