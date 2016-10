Highlights: Wettballern in Europa?

MSN wollen am Wochenende wieder jubeln

Während die Bundesliga sich im Derbyfieber befindet geht es in Europas Topligen um die Tabellenspitzen. Spaniens Topteams gehen auf Torejagd, Klopp will die Spitze erobern und in Italien fordert der Vize den Meister. Wer ballert sich in die Pole-Position?

Samstag

Im Kampf um die Tabellenspitze zählt in der Primera División jedes Tor. Real Madrid will bereits am Nachmittag ab 16:15 Uhr auswärts gegen CD Alavés eine erste Duftmarke setzen. Im vorgezogenen Pokalspiel konnte sich Real unter der Woche beim Drittligisten CD Leonesa mit einem lockeren 7:1 bereits einschießen - und das ohne die geschonten Superstars Bale, Ronaldo und Benzema. CD Alavés, seit drei Spielen ohne Sieg, ist im heimischen Estadio Mendizorrotza in dieser Saison jedoch noch ungeschlagen und könnte sich mit einer Überraschung im Tabellenmittelfeld festsetzen.

Verhagelt Alavés Real die Laune? CD Alavés - Real Madrid

Jedes Tor zählt auch für Kloppos Liverpooler ab 18:30 Uhr im Süden Londons gegen Crystal Palace. Dem FC Liverpool fehlten am letzten Wochenende zwei Tore zur Tabellenführung, um an den punktgleichen Teams Manchester City und Arsenal FC vorbeizuziehen. Unter der Woche konnten die Reds dank eines Doppelpacks von Daniel Sturridge im League Cup gegen Tottenham in die Runde der letzten Acht einziehen. Crystal Palace, in der Vorrunde bereits ausgeschieden, nutzte die Woche, um sich gezielt auf dieses Match vorzubereiten.

Punkte lassen verboten! Crystal Palace - Liverpool FC

Am Abend gilt es für den FC Barcelona ab 20:45 Uhr gegen Granada CF im Kampf um Punkte und Tore nachzulegen. Den unter der Woche spielfreien Katalanen gehen jedoch langsam die Abwehrspieler aus. Mit Jérémy Mathieu fällt nach Gerard Piqué und Jordi Alba auch der dritte Verteidiger aus. Können die Andalusier dies nutzen oder wird sich die schlechteste Abwehr der Primera División (23 Gegentore in neun Spielen) im Camp Nou im Angesicht der treffsichersten Offensive ergeben?

Tore satt in Barcelona? FC Barcelona - Granada CF

Spitzenfußball gibt es zeitgleich am Samstagabend auch aus Italien, wenn der italienische Meister Juventus Turin auf den Vizemeister SSC Napoli trifft. Während in anderen europäischen Ländern unter der Woche Pokalwettbewerbe im Fokus standen, konnten Napoli und Juve ihre Spiele in der Serie A am Mittwoch souverän gewinnen. Die Alte Dame aus Turin könnte mit einem Sieg den Vorsprung auf die Süditaliener auf 7 Punkte ausbauen, während die Neapolitaner nicht schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison den Anschluss verlieren wollen. Tore sind nahezu garantiert: Das letzte torlose Remis in der Serie A zwischen diesen Vereinen gab es im März 1997.

Catenaccio ade. Ein Spitzenspiel mit Torgarantie. Juventus - SSC Napoli

Patrick Senft