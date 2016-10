Seattle ohne Ivanschitz im Playoff weiter

Nelson Valdez erzielte das Goldtor für die Seattle Sounders

Ohne den nach einer Knieverletzung noch nicht fitten ÖFB-Legionär Andreas Ivanschitz sind die Seattle Sounders im Playoff der Major League Soccer in die nächste Runde aufgestiegen.

Nach einem 1:0-Sieg gegen Sporting Kansas City vor 36.151 Zuschauern im CenturyLink Field durch ein Goldtor von Nelson Valdez in der 88. Minute treffen die Sounders im Halbfinale der Western Conference nun auf den FC Dallas. Teil eins des Duells mit Hin- und Rückspiel findet am Montagabend in Seattle statt.

In der Eastern Conference bekommt es Daniel Royer mit den Red Bulls New York indes mit Impact de Montreal zu tun. Royer könnte dabei nach einer Ende September erlittenen Muskelverletzung ein Comeback feiern. Montreal feierte bei D.C. United vor 12.773 Zusehern im RFK Memorial einen klaren 4:2-Auswärtssieg. Trefffer von Laurent Ciman (4.), Matteo Mancosu (43. und 58.) sowie Ignacio Piatti (83.) machten für die Gäste aus Kanada alles klar, den Hausherren gelang durch Lamar Neagle (90.) und Taylor Kemp (94.) nur noch Ergebniskosmetik.

Auch Toronto FC und Los Angeles Galaxy weiter

Neben den Seattle Sounders und Impact de Montreal überstanden auch Toronto FC und Los Angeles Galaxy die erste Playoff-Runde. Toronto setzte sich gegen Philadelphia Union vor 21.759 Fans im BMO Field durch Treffer von Sebastian Giovinco (15.), Jonathan Osorio (48.), Jozy Altidore (85.) bzw. Alejandro Bedoya (73.) mit 3:1 durch. Nächster Gegner ist nun New York City FC.

Los Angeles Galaxy behielt gegen Real Salt Lake ebenfalls mit 3:1 die Oberhand. Vor 18.124 Zuschauern im StubHub Center von Carson brachten Alan Gordon (14.) und ein Doppelpack von Emmanuel Boateng (26. sowie 34.) die Entscheidung für LA. Den Gästen war durch João Plata (21./Elfmeter) nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Auf Galaxy wartet nun das Duell mit den Colorado Rapids.

red