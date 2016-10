Trabzon bestätigt Interesse an Şahin

Nuri Şahin spielt beim BVB nur noch selten eine Rolle

Der Abschied von Nuri Şahin aus Dortmund scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Wohin es den 28-Jährigen ziehen könnte, ist weiter offen. Mit Trabzonspor bringt sich nun ein Verein aus der SüperLig ins Gespräch.

Wie Önder Bülbüloğlu, Berater des Klub-Präsidenten, gegenüber "Radyospor" bestätigte, ist der Noch-Dortmunder eine Personalie, mit der sich der Tabellenzehnte der türkischen SüperLig durchaus beschäftigt. Zudem ist noch anderer Spieler ins Blickfeld geraten, der in der Bundesliga kein Unbekannter ist: Serdar Taşçı.

"Wir werden uns in der Winterpause auf ein, zwei Positionen verstärken", deutete Bülbüloğlu an. "Nuri Şahin und Serdar Taşçı stehen auf unserer Liste, noch haben wir aber keinen Kontakt aufgenommen", verriet der Offizielle. "Die Entscheidung", so Bülbüloğlu", "wird am Ende Trainer Ersun Yanal treffen".

Sportlich in der Krise

Dass Trabzonspor auf dem Transfermarkt Nachholbedarf sieht, kommt nicht überraschend. Mit nur zehn Punkten nach acht Spielen hat der Verein wie schon im letzten Jahr einen schwachen Saisonstart hingelegt. In der zweiten Pokalrunde würgte man sich zudem durch einen glücklichen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den Viertligisten Çorum Belediyespor weiter. Eine Entwicklung, die die Verantwortlichen zum Nachdenken gebracht hat.

Spieler wie Şahin, der das Spiel nach vorne ankurbeln kann, und Taşçı, der als gestandener Innenverteidiger hinten für Ordnung sorgt, könnten Trabzonspor sicherlich nicht schaden. In Trabzon würde das Duo auf einen anderen alten Bekannten aus der Bundesliga treffen. Seit 2014 schnürt Mehmet Ekici die Schuhe für den SüperLiga-Klub.