Laimer verlängert bis 2019 in Salzburg

Konrad Laimer darf sich über eine Vertragsverlängerung in Salzburg freuen

RB Salzburg hat am Freitag die Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer vermeldet. Das Nachwuchs-Talent wurde bis 2019 an die "Bullen" gebunden. Der alte Kontrakt des erst 19-jährigen defensiven Mittelfeldspielers wäre am Saisonende abgelaufen, nun konnte er weiter an den Verein gebunden werden.

Laimer hat seine gesamte fußballerische Ausbildung bei den Salzburgern erhalten und sich über die eigene Akademie und den FC Liefering bis in die Kampfmannschaft hochgekämpft. Dort hat Laimer mittlerweile 52 Spiele in Europacup, Bundesliga sowie ÖFB-Cup absolviert und dabei insgesamt fünf Tore erzielt. Zudem ist der Mittelfeldmann seit der U16 auch fester Bestandteil der österreichischen Nachwuchsteams, zuletzt schaffte er bereits den Sprung in die U21-Auswahl des ÖFB.

Christoph Freund, der sportlicher Leiter bei RB Salzburg, zeigte sich über die Vertragsverlängerung sehr glücklich: "Konrad Laimer ist das Paradebeispiel für die Entwicklung eines Salzburg-Spielers. Er hat ab der U11 alle Nachwuchsmannschaften des Vereins durchlaufen und sich nicht nur in der Kampfmannschaft, sondern auch in Österreichs U21-Nationalteam zu einem sehr wichtigen Leistungsträger entwickelt. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, seinen Vertrag zu verlängern."

Laimer selbst erklärte: "Ich freue mich riesig, dass ich meinen Vertrag in Salzburg verlängern konnte. Ich habe meine ganze bisherige Fußballer-Laufbahn hier verbracht und mit dem Verein schon viele tolle Erfolge feiern können. Daran möchte ich natürlich anschließen."

Mehr dazu:

>> Die Vereinsspiele von Konrad Laimer im Überblick

>> Die Rohdiamanten der Bundesliga

red