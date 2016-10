Eberl kontert Kritiker

Max Eberl kontert die Kritiker

Nach dem durchwachsenen Saisonstart in der Liga und nur elf Punkten aus den ersten acht Spielen wurde zuletzt immer wieder Kritik an Borussia Mönchengladbach laut. Sportdirektor Max Eberl will das so nicht stehen lassen.

"Borussia hat sich in den letzten fünf Jahren märchenhaft entwickelt. Aber märchenhaft heißt auch, dass das etwas Besonderes ist, nicht die Realität. Wir werden uns aber nicht von zu großen Erwartungen erschlagen lassen", watschte der 43-Jährige die Kritiker vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt ab.

Für ihn sei es "etwas Normales", wenn die Fohlen auch mal auf Platz zehn der Tabelle stehen. Schließlich könne sich der Verein keinen Kader wie die Konkurrenz aus München, Dortmund, Schalke und Wolfsburg leisten. "Wir können mit diesem Kader auch nicht Deutscher Meister werden. Aber wir werden trotzdem versuchen, das Bestmögliche herauszuholen", so Eberl.

Wichtig ist für den Sportdirektor vor allem eine stete Entwicklung: "Es gibt viele Traditionsklubs, die nach tollen Jahren wieder richtig auf die Fresse gefallen sind – das will ich einfach mit diesem Klub nicht. Ich will, dass wir stabil bleiben." Dass auf diesem Weg vielleicht auch mal nur der neunte Platz herausspringt, ist für ihn kein Beinbruch. Dann, so Eberl, rücke man im nächsten Jahr einfach wieder heran.