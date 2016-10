Meier sieht Leipzig als Bayern-Jäger

Norbert Meier sieht sein Team gegen Leipzig nicht chancenlos

Darmstadt-Trainer Norbert Meier sieht seine Lilien vor dem Spiel gegen Neuling RB Leipzig am Samstag als krassen Außenseiter.

"Stand jetzt ist Leipzig der Bayern-Jäger Nummer eins", sagte Meier, der aber nicht klein beigeben möchte: "Mentalität kann ab und zu Klasse schlagen. Für uns ist deshalb von großer Bedeutung, dass wir unsere Mentalität zeigen."

Der Brauseklub hat nach acht Spieltagen zehn Punkte mehr auf dem Konto als Darmstadt. "Leipzig ist nicht der typische Aufsteiger. Sie spielen aggressiv nach vorne", lobte Meier den Tabellenzweiten.

Meier: "Für uns hat jedes Spiel seine Wichtigkeit, weil es immer um drei Punkte geht." #sv98 pic.twitter.com/iE7wbyytOn — SV Darmstadt 98 (@sv98) 28. Oktober 2016

Trio angeschlagen

Die Hessen, die in der zweiten DFB-Pokalrunde am Mittwoch am beim Viertligisten FC Astoria Walldorf gescheitert waren (0:1), bangen vor dem Duell mit Leipzig um ein Trio. Änis Ben-Hatira, Leon Guwara und Sandro Sirigu sind angeschlagen und konnten nicht trainieren.

Der im Pokal geschonte ungarische Nationalspieler Laszlo Kleinheisler, der beim 3:1-Sieg der Darmstädter am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg eine starke Partie abgeliefert hatte, steht aber wieder zur Verfügung.