Ancelotti erwartet "dasselbe Spiel" gegen FCA

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti erwartet ein ähnliches Spiel wie im Pokal

Innerhalb von vier Tagen trifft der FC Bayern München zum zweiten Mal auf den FC Augsburg. Nach dem 3:1-Heimsieg im DFB-Pokal reist der Rekordmeister am Samstag zu den bayrischen Schwaben. Trainer Carlo Ancelotti erwartet ein ähnliches Spiel wie am Mittwoch.

"Ich denke das Spiel morgen wird dasselbe", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz am Freitag: "Augsburg hat sehr gut verteidigt gegen uns. Wir wollen morgen mit Intensität angreifen." Unterschiede gäbe es allerdings durch den Heimvorteil des FCA. "Ich denke, zuhause ist das ein bisschen anders. Ich denke, dass Augsburg gut verteidigt und Konter benutzen wird."

Außerdem äußerte sich der Italiener zur aktuellen Torflaute von Thomas Müller und Robert Lewandowski. "Für mich ist nicht wichtig, dass Lewandowski und Müller ein Tor schießen. Für mich ist wichtig, dass sie gut mit der Mannschaft spielen", erklärte der Italiener: "Natürlich ist es wichtig für Mittelstürmer Tore zu schießen. Aber nicht für mich. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft Tore schießt."

Personalsituation

Aus dem Bayern-Lazarett gibt es dagegen nichts Neues zu vermelden. "Vidal ist bereit. Nur Ribéry und Rafinha stehen noch nicht zur Verfügung", verkündete Ancelotti. Zudem sollen Stammkräfte wie Lewandowski, Xabi Alonso und Arjen Robben wieder in die Startelf rücken. Die genaue Anfangsformation kannte Ancelotti aber noch nicht: "Wir haben ein Training heute, danach entscheide ich über die Aufstellung und die Bank."

Die nach dem Pokalspiel vom TV-Experten Mehmet Scholl kritisierten Douglas Costa, Kingsley Coman und Renato Sanches nahm der ehemalige Trainer von Real Madrid in Schutz: "Ich bin zufrieden mit ihnen. Vielleicht müssen sie es noch besser machen, aber sie sind jung und darum müssen wir Geduld haben."

Glücklich über Badstuber-Rückkehr

Ob Rückkehrer Holger Badstuber nach seinem Zehn-Minuten-Einsatz am Mittwoch weitere Spielminuten am Samstag sammeln darf ist fraglich. Allerdings zeigte sich Ancelotti erfreut vom Comeback des Innenverteidigers. "Badstuber verdient das und ich hoffe er bekommt mehr Chancen. Es war kein Geschenk, ihn zu bringen. Ich wusste auch vom Training, dass er fit ist", so der 57-Jährige.

Das Spiel der Bayern in Augsburg steigt am Samstag um 15:30 Uhr.