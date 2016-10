Lange Pause für Unions Parensen

Michael Parensen fällt lange aus

Der 1. FC Union Berlin muss mehrere Wochen auf Defensivallrounder Michael Parensen verzichten.

Der 30-Jährige zog sich im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund (0:3 i.E.) am Mittwochabend einen Mittelfußbruch zu.

Parensen musste in der 65. Minute ausgewechselt werden und wird am kommenden Montag am rechten Fuß operiert.