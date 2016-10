Plakat-Aktion: SVD stichelt gegen RB Leipzig

Die Fans in Darmstadt betonen ihre Tradition

Als deutliches Zeichen gegen RB Leipzig hat SV Darmstadt 98 vor dem Bundesliga-Spiel eine Nostalgie-Aktion ausgerufen. Die "Lilien" werben für das Duell zwischen dem Traditionsklub und dem Emporkömmling auf Plakaten im altmodischen Stil.

Der 9. Spieltag steht beim #sv98 ganz im Zeichen des traditionellen Fußballs! pic.twitter.com/JdpRo3tEXB — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27. Oktober 2016

Das gilt auch für das Retro-Titelbild des Stadionmagazins "Lilienkurier". Zudem wird am Samstag am Böllenfalltor eine Anzeigetafel in Betrieb sein, auf der der Spielstand im Handbetrieb angezeigt wird. Normalerweise verfügt der Klub über eine mobile Tafel mit LED-Anzeige.

Die Maßnahmen seien Wunsch von weiten Teilen des Vereins und der Fans gewesen. "Wir wollen nur unsere Tradition hervorheben. Wir wollen das nicht bewerten, das kann jeder Fan selbst machen", sagte 98-Sprecher Tom Lucka. Gegen die von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz unterstützten Leipziger hat es auch von Fangruppen anderer Vereine bereits viele Protestaktionen gegeben.