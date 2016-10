Weinzierl verspricht: "Wir sind heiß!"

Markus Weinzierl geht zuversichtlich in sein erstes Revierderby

Der Schalke 04 geht nach fünf Siegen in den letzten sechs Pflichtspielen mit großem Selbstvertrauen in das 171. Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund.

"Die Mannschaft ist heiß, wir sind in einer guten Form", sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Ruhrpottklassiker am Samstag: "Wir fahren nach Dortmund, um zu punkten, am besten um zu gewinnen."

Während der BVB große Personalsorgen hat, kann Weinzierl weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Die angeschlagenen Leon Goretzka und Franco Di Santo hätten "noch leichte Probleme", über ihren Einsatz soll nach dem Abschlusstraining entschieden werden. Definitiv fehlen werden nur die Langzeitverletzten Breel Embolo (Sprunggelenksbruch) und Coke (Kreuzbandverletzung).

Das Abschlusstraining trägt Schalke nicht wie der BVB hinter verschlossenen Türen aus, sondern vor möglichst vielen Fans. "Wir wollen, dass die Jungs mitbekommen, was dieses Spiel den Leuten hier bedeutet", sagte Weinzierl. Was die Aufstellung der Dortmunder angeht, zeigte sich der Knappen-Trainer auf alle Eventualitäten vorbereitet - zumindest, was den Sturm der Schwarz-Gelben angeht: "Wir gehen davon aus, dass Aubameyang spielt. Es ist aber egal, ob er oder Ramos aufläuft, wir sind auf beide vorbereitet."