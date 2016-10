Nazi-Vergangenheit? FC Bayern forscht weiter

Der FC Bayern will seine eigene Vergangenheit weiter untersuchen lassen

Der FC Bayern München will Teile seiner nationalsozialistischen Vergangenheit von einem unabhängigen Institut oder unabhängigen Wissenschaftlern erneut untersuchen lassen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Freitag.

Die Bayern reagieren damit auf eine Kontroverse um die Deutung der Rolle des Klubs in der NS-Zeit, die "Der Spiegel" (Ausgabe 21/2016) angestoßen hatte.

Das Nachrichtenmagazin hatte im Mai über Forschungsergebnisse des Religionsphilosophen Markwart Herzog berichtet, der bislang unbekannte Originalprotokolle von Mitgliederversammlungen der Bayern ausgewertet hatte. Herzog war zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Münchner dem Naziregime genauso angepasst haben wie die meisten anderen Fußball-Vereine. Die Bayern wollen dem nun nachgehen, ein Ergebnis der Untersuchungen ist aber nicht vor Mitte nächsten Jahres zu erwarten.

Vorwürfe gegen den "Spiegel"

Herzogs Erkenntnis hatte bei anderen Kennern des Fachs massiven Widerspruch hervorgerufen. Der Publizist Dietrich Schulze-Marmeling, unter anderem Autor des Buchs "Der FC Bayern und seine Juden", warf Herzog und dem "Spiegel" vor, eine "Mischung aus längst bekannten und veröffentlichten Dingen und einer guten Portion Hochstapelei" abgeliefert zu haben.

Herzog aber behauptete weiter, die von den Bayern in ihrem Klubmuseum präsentierte Sichtweise, der Verein sei "lange auf Distanz" zu den Nationalsozialisten geblieben, sei nicht haltbar. "Aufs Ganze gesehen müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die Bayern keinen Sonderweg gegangen sind", sagte er dem "Spiegel". In der "Arierfrage" sei der FC Bayern "sogar noch 'faschistischer' als zahlreiche andere Fußballvereine" gewesen.

Schulze-Marmeling nannte dies "Skandalisierung und 'PR' in eigener Sache". Die jüdische Gemeinde Münchens hat an der Darstellung der Klub-Geschichte in der "Erlebniswelt" bislang noch keinen Anstoß genommen.