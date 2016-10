"Nicht einfach": Dante lästert über Wolfsburg

Dante wechselte 2015 von München nach Wolfsburg

Abwehrspieler Dante von OGC Nizza bewertet seinen Wechsel von Bayern München zum VfL Wolfsburg rückblickend negativ.

"Etwas hatte mir in München gefehlt und das habe ich in Wolfsburg zu finden geglaubt", sagte der Brasilianer der französischen "L'Equipe". "Aber das Leben dort war nicht einfach. Wir waren nicht glücklich dort, den Kindern ging es nicht gut."

In München sei er trotz seiner Reservistenrolle unter Ex-Trainer Pep Guardiola keineswegs vom Hof gejagt worden. "Niemand hat mich bei Bayern rausgeworfen. Bis zum letzten Tag hat der Präsident mich gebeten, dass ich bleiben soll", erklärte der 33-Jährige und ergänzte: "Niemand hat meinen Abschied verstanden, aber meine Zeit dort war vorbei. Ich trug weniger Verantwortung, ich fühlte weniger Druck."

Dass er Wolfsburg und der Bundesliga im Sommer den Rücken kehrte und einen Neuanfang unter Coach Lucien Favre in Nizza wagte, habe mehrere Gründe gehabt. "Ich wollte ein neues Land kennenlernen, es nochmal allen zeigen, dem Trainer helfen, der mich unbedingt wollte und in der Europa League spielen", so Dante.

Einen großen Nachteil gebe es durch den Abschied aus Deutschland allerdings. "Ich stand kurz davor, meinen deutschen Pass zu bekommen. Das war mir wichtig. Jetzt werde ich ihn nie mehr erhalten. Aber ich fühle mich gut."