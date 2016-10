Sánchez und Giroud knipsen Arsenal zum Sieg

Alexis Sánchez traf doppelt für Arsenal

Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Gunners gewannen mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation beim Tabellenletzten AFC Sunderland mit 4:1 (1:0). Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Das Führungstor für die Gäste erzielte Alexis Sánchez (19.). In der 66. Minute glich Sunderland durch einen Foulelfmeter von Jermain Defoe aus. Allerdings hatte Arsenal Pech, dass kurz zuvor ein klares Foul des Ex-Bremers Papy Djilobodji an Sanchez im Sunderland-Strafraum nicht geahndet wurde.

Der französische Mittelstürmer Olivier Giroud (71./76.) sorgte per Doppelschlag für die Entscheidung zum Sieg für die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger. Für den Schlusspunkte sorgte erneut Sánchez (78.). Den Treffer zum 3:1 bereitete Özil per Eckball vor, zuvor hatte der ehemalige Madrilene in der 38. Minute eine Großchance für die Gunners vergeben.

Die Londoner weisen jetzt 23 Punkte auf und ließen den bisherigen Spitzenreiter Manchester City (20), Klub von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola, hinter sich. Die Sky Blues gastieren am Nachmittag bei West Bromwich Albion und könnten Arsenal wieder überflügeln.