Bayer-Chef stärkt Schmidt erneut den Rücken

Michael Schade will mit Roger Schmidt weitermachen

Geschäftsführer Michael Schade vom Bundesligisten Bayer Leverkusen rückt nicht vom umstrittenen Chefcoach Roger Schmidt ab.

"Wir haben eine Ergebniskrise, aber keine Trainerkrise. Wir wollen mit diesem Trainer weitermachen, weil wir von seinen Fähigkeiten überzeugt sind", sagte der Klub-Chef vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg bei Sky. Der 49 Jahre alte Fußballlehrer brummt bei den Niedersachsen noch eine Sperre ab und verfolgt die Partie aus einer Loge.

Natürlich habe Schmidt "Fehler gemacht. Das weiß er, das wissen wir. Wir haben intensiv darüber gesprochen", betonte Schade, "was wir brauchen, das sind Ergebnisse, um so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzufinden. Das gibt Motivation und den Schub für die nächsten Wochen." Am Mittwoch (20:45 Uhr) gastieren die Werkskicker in der Champions League bei Tottenham Hotspur.

Im Moment gebe es überhaupt keine Zielvorgaben, "in welchen Phasen er was zu liefern hat", sagte Schade, "wir werden die nächsten Spiele abwarten. Gemeinsam haben wir große Erwartungen an die Mannschaft und den Trainer."