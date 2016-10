Trotz Patzer: Duisburg baut Führung aus

Der MSV Duisburg ist weiter Tabellenführer der 3. Liga

Die Pokal-Helden von Sportfreunde Lotte haben in der 3. Liga den Sprung auf den dritten Platz verpasst. Vier Tage nach dem Sensationssieg gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen in der zweite Runde des Cup-Wettbewerbs unterlag der Aufsteiger 0:1 (0:0) gegen Fortuna Köln und verharrt hinter der Spitzengruppe im Verfolgerfeld.

Tabellenführer ist nach dem 13. Spieltag nach wie vor der MSV Duisburg, der seine erste Saison-Heimniederlage einigermaßen verkraftet hat. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Hansa Rostock kam der Zweitliga-Absteiger bei der SG Sonnenhof Großaspach zu einem 0:0 und hielt damit die Konkurrenz in Schach.

Verfolger VfL Osnabrück unterlag 0:1 (0:1) beim Hallescher FC, bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf den MSV aber Zweiter. Auf Rang drei blieb der VfR Aalen, der bereits am Freitag 0:1 (0:0) bei Aufsteiger FSV Zwickau verloren hatte, der dennoch weiter auf einem Abstiegsrang liegt. Lotte steht mit 21 Zählern auf Platz vier vor den punktgleichen Hallensern.

Frankfurt weiter auf dem Vormarsch

Der FSV Frankfurt rollt unterdessen das Feld weiter von hinten auf. Die Hessen gewannen das Duell der Zweitliga-Absteiger gegen den SC Paderborn 3:0 (2:0) und verbesserten sich auf Rang sechs. Frankfurt ist bereits seit acht Spielen ungeschlagen,

Schlusslicht Preußen Münster holte beim 1:1 (0:1) gegen Holstein Kiel den ersten Punkt unser seinem neuen Trainer Benno Möhlmann. Die Preußen bleiben aber auf Rang 20 hinter der Zweitvertretung des FSV Mainz 05, die ein 1:1 (1:1) beim früheren Bundesligisten Hansa Rostock erzielte.

Zudem gewann Rot-Weiß Erfurt das Mittelfeldduell gegen den SV Wehen Wiesbaden 1:0 (0:0), und Jahn Regensburg trennte sich ebenso 1:1 (0:0) vom 1. FC Magdeburg 1:1 (0:0) wie der Chemnitzer FC gegen Werder Bremen II (1:0).

Zwei Platzverweise in Lotte

In Lotte gelang Hamdi Dahmani in der 52. Minute der Siegtreffer für die Kölner, die auf Rang neun kletterten. Aufseiten von Lotte sah Nico Granatowski wegen unsportlichem Verhaltens in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (90.+1), nachdem der Kölner Christopher Theisen fünf Minuten zuvor wegen wiederholten Foulspiels (86.) ebenfalls die Ampelkarte gesehen hatte.

Marvin Ajani (37.) traf für Halle gegen Osnabrück, das seine dritten Saisonniederlage kassierte. Im Duell der Absteiger sorgten Fabian Schleusener (18.), Massimo Ornatelli (29.) und Bentley Bahn (80.) für den klaren Erfolg der Frankfurter. Paderborn bleibt nach der neuerlichen im Tabellenkeller.