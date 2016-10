Dreifacher CR7 knackt den Barça-Schreck!

Cristiano Ronaldo (l.) traf dreimal für Real Madrid

Real Madrid hat dank einer Gala-Vorstellung von Europameister Cristiano Ronaldo die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft erfolgreich verteidigt. Der Rekordchampion gewann am 10. Spieltag bei Aufsteiger CD Alaves 4:1 (2:1) und ist mit 24 Punkten in dieser Runde nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Ronaldo erzielte einen Dreierpack.

Alavés hatte Reals Erzrivalen FC Barcelona am dritten Spieltag in dessen Stadion Camp Nou mit 2:1 geschlagen.

Der Underdog war gegen die Königlichen durch den früheren Kölner Bundesligaprofi Deyverson in der siebten Minute in Führung gegangen. Zehn Minuten später unterlief dem Brasilianer aber ein Handspiel im eigenen Strafraum. Ronaldo nutzte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich.

In der 33. Minute gelang dem portugiesischen Nationalmannschaftskapitän die erstmalige Führung des Champions-League-Siegers, bei dem Weltmeister Toni Kroos von Anfang bis Ende auf dem Platz stand.

Nachdem Ronaldo in der 78. Minute mit einem Strafstoß gescheitert war, sorgten Morata in der 84. Minute und wiederum Ronaldo selbst (88.) für den klaren Sieg von Real, das am Dienstag in der Königsklasse bei Legia Warschau antreten muss. CR7 stockte sein Saisontrefferkonto auf fünf Tore auf.

Zuvor hatte sich der Tabellenzweite FC Sevilla (21) bei seiner Generalprobe für das Rückspiel in der Champions League gegen Dinamo Zagreb mit einem 1:1 bei Sporting Gijón zufrieden geben müssen.