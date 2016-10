BVB: Bürki "genervt" von Horn-Gerüchten

Roman Bürki ist Torhüter bei Borussia Dortmund

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund hat sich wenig erfreut über die Gerüchte um eine Verpflichtung von Kölns Keeper Timo Horn gezeigt.

"Genervt hat mich das Ganze natürlich ­– ich bekam gefühlte 10.000 SMS. Alle wollten wissen, was los sei", sagte Bürki dem Schweizer "Blick".

Beunruhigt sei er durch die Spekulationen aber nicht gewesen. "Michael Zorc, unser Sportdirektor, hat täglich mit mir gesprochen und gesagt, dass an diesem Gerücht gar nichts dran sein. Es sei frei erfunden", erklärte Bürki und ergänzte: "Es war mühsam, aber nicht beunruhigend. Vor allem, weil ich diese Saison konstant meine Leistung gebracht habe."

Auch Trainer Thomas Tuchel habe ihm Rückendeckung gegeben. "Herr Tuchel hat mir erst kürzlich gesagt, dass er sehr stolz auf mich sei", so Bürki. Vor allem die beeindruckende Kulisse der Dortmunder Südtribüne ist für den Schlussmann ein Wohlfühlfaktor. "Das ist ein überragendes Gefühl, wenn du so viele Fans in deinem Rücken spürst. Wir haben eine unglaubliche Stimmung im Stadion. Auch die Gegner, mit denen ich nach den Spielen rede, finden es unglaublich", schwärmte der 25-Jährige.

Auch zum am Samstag anstehenden Revierderby gegen Schalke 04 äußerte sich Bürki: "Die Rivalität ist enorm. Schon nach unserem letzten Spiel in Ingolstadt sangen unsere Fans: 'Wir wollen den Derby-Sieg!' Obwohl unter der Woche ja noch ein Pokal-Spiel anstand. Eine solche Rivalität wie hier habe ich noch nie erlebt. Ich freue mich sehr auf das Spiel."