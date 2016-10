Muskelblessur zwingt Totti zur Pause

Totti verletzte sich am Oberschenkel

Die AS Roma bangt wenige Tage vor dem Europa-League-Auswärtsspiel bei der Wiener Austria um den Einsatz von Altstar Francesco Totti. Der 40-Jährige zog sich am Samstag im Training eine Muskelblessur im Oberschenkel zu, wie der italienische Spitzenclub bekannt gab. Totti verpasst damit das Auswärtsspiel gegen Empoli am Sonntag.

In den kommenden ein bis zwei Tagen soll Klarheit über den Grad der Verletzung herrschen. Die Austria trifft kommenden Donnerstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Ernst-Happel-Stadion auf die Roma. In Gruppe E liegen die beiden Mannschaften mit je fünf Zählern aus drei Spielen auf den ersten beiden Plätzen.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Serie A

apa