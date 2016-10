Lewy deutet baldige Vertragsverlängerung an

Robert Lewandowski soll bei Bayern München verlängern

Bayern Münchens Knipser Robert Lewandowski hat angedeutet, in den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister sehr weit zu sein.

Nach dem 3:1-Erfolg beim FC Augsburg am Samstag wurde der Pole bei "Sport1" gefragt: "Ein Kind dauert neun Monate. Wie schwanger sind Sie mit einem neuen Vertrag?" Er sei im "siebten oder achten Monat" antwortete Lewandowski.

Die Aussage des 28-Jährigen deckt sich mit Informationen der "Bild am Sonntag", die berichtet, dass die Vertragsverhandlungen der Münchner mit ihrem Goalgetter vor dem Abschluss stehen.

Auch FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte den Fans des Bundesliga-Tabellenführers unlängst Hoffnungen auf einen längeren Verbleib Lewandowskis gemacht. "Wir sind in den Gesprächen, die jetzt schon ein paar Tage dauern, gut vorangekommen. Und was lange währt wird manchmal dann auch gut", sagte der Klubboss.

Verlängern soll Lewandowski laut polnischen Medienberichten bis 2021. Angeblich steigt er mit einem Gehalt von 15 Millionen Euro im Jahr zum Topverdiener der Bayern auf. Nur Thomas Müller streicht ebenso viel ein.

Robben noch in der Warteschleife

Deutlich weniger weit als in Bezug auf ihren Mittelstürmer sind die Bayern offenbar beim derzeit formstarken Arjen Robben. Der verletzungsanfällige 32-Jährige beantwortete die "Schwangerschafts-Frage" mit den Worten: "Um ein Baby zu bekommen, muss man schwanger sein. Ich bin noch nicht schwanger." Soll heißen: Noch gibt es keine konkreten Verhandlungen.

Dass in naher Zukunft Gespräche mit dem Niederländer aufgenommen werden, bestätigte Rummenigge allerdings bereits nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach vergangenes Wochenende. Die Öffentlichkeit werde davon aber nicht viel mitbekommen.

"Wir werden das nicht ankündigen. Ich glaube, der Kollege Watzke hat das auch vor Kurzem gesagt: Man wird nicht mit der Glocke läuten und dann sagen 'Es können jetzt alle an die Säbener kommen und zuhören, was wir mit den Leuten da besprechen'. Wir teilen es dann mit, wenn es so weit ist", so der starke Mann des FCB.