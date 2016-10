Medien: Leicester macht Jagd auf RB-Juwel

Weckt Begehrlichkeiten auf der Insel: Naby Keita

RB Leipzig mischt die Bundesliga auf. Ein Garant des Erfolgs ist Naby Keita, der erst im Sommer für 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Sachsen gewechselt ist. Die starken Leistungen des 21-Jährigen (sieben Spiele, drei Tore) haben europaweit Begehrlichkeiten geweckt. Der "Mirror" nennt nun einen ersten Klub mit konkretem Interesse.

Der englischen Boulevardzeitung zufolge will Sensationsmeister Leicester City noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um endlich die Lücke im zentralen Mittelfeld zu schließen, die dort seit dem Abgang von N'Golo Kanté klafft.

Ohne den französischen Abräumer haben die Foxes defensiv an Stabilität verloren und rangieren derzeit nur auf Rang elf im Niemandsland der Premier League. Als legitimer Nachfolger soll der Verein nun Keita auserkoren haben.

Ablöse für Keita dürfte exorbitant sein

Fraglich bleibt derweil, ob Leicester in der Lage wäre, die Ablöse für den bis 2020 an Leipzig gebundenen Guineer zu stemmen. Im abgelaufenen Sommer investierte der Ranieri-Klub knapp 80 Millionen Euro in neues Personal - mit bislang überschaubarem Erfolg.

Zwar könnte der LCFC im Winter aller Voraussicht nach mit dem Champions-League-Achtelfinale locken, doch mittelfristig dürfte der Verein aus den East Midlands wieder in die zweite Reihe der englischen Eliteklasse rücken.

Darüber hinaus gilt es als nahezu ausgeschlossen, dass die Leipziger ihr Juwel nach nur sechs Monaten schon wieder abgeben. Schließlich ist der Brauseklub nicht auf Transfereinnahmen angewiesen. Sollte Leicester jedoch ein unmoralisches Paket schnüren, dürften auch Rangnick und Co. ins Grübeln geraten.