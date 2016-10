RB-Schock! Bernardo fällt lange aus

RB Leipzig muss vorerst ohne Bernardo auskommen

RB Leipzig muss mindestens sechs Wochen auf Verteidiger Bernardo verzichten. Der Brasilianer erlitt eine Meniskusverletzung im rechten Knie und musste operiert werden, wie der Klub mitteilte.

Bittere Diagnose: Meniskus-Beschädigung im rechten Knie! Unser Verteidiger #Bernardo fällt mindestens 6 Wochen aus. #GuteBesserungBernardo pic.twitter.com/k1tJ3dxJxf — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 30. Oktober 2016

Bernardo musste beim 2:0-Sieg in Darmstadt in der 70. Minute ausgewechselt werden. Er war erst am 28. August als Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Klostermann von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt.

Der 21-Jährige absolvierte für die Roten Bullen bereits sieben Bundesligapartien, davon sechs von Beginn an.